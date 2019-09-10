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تل السبع: إضراب في مدرستين إثر إطلاق النار على سيارة معلمة  

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 11:25

تل السبع: إضراب في مدرستين إثر إطلاق النار على سيارة معلمة  
منظر عام لتل السبع (فيسبوك)
عرب ٤٨

ساد الإضراب الاحتجاجي ضد العنف صباح اليوم، الثلاثاء، في مدرستين بقرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب إطلاق عيارات نارية، أمس، على معلم ومعلمة، في موقف سيارات تابع لإحدى المدارس.

وتفقد رئيس مجلس تل السبع المحلي، عمر أبو رقيق، والقائم بأعماله ورئيس قسم التربية والتعليم، مصلح أبو عصا، ومدير قسم التربية والتعليم، خليل أبو رقيق، ومفتش المدرسة، سالم القريناوي، وعدد من الموظفين، المدرسة وأعربوا عن استنكارهم لجريمة إطلاق النار، ودعوا إلى التوعية والتسامح. 

يذكر أن جريمة إطلاق النار وقعت في موقف السيارات التابع للمدرسة أثناء مغادرة المعلم والمعلمة للمدرسة بعد انتهاء الدوام، ولحقت أضرار بالسيارة المستهدفة، وسادت حالة من الهلع بين المعلمين والطلاب.

 


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#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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