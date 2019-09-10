طمرة: إضراب في ابتدائية ابن سينا لليوم الثاني

دخل إضراب المدرسة الابتدائية ابن سينا في مدينة طمرة يومه الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، عمر حجازي، أن "الإضراب مستمر حتى يتم التجاوب معنا وأخذ مطالبنا على محمل الجد من قبل البلدية".

وأضاف: "نعلن عن استمرار الإضراب المفتوح إلى أن يتم التجاوب معنا وإعادة الأجواء التعليمية والتربوية إلى مدرستنا ابن سينا إلى نصابها السليم".

هذا، واحتشد عدد من أهالي الطلاب أمام مدخل المدرسة منذ ساعات الصباح دعما للإضراب الاحتجاجي.