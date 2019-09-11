  2. محليات
  3. أخبار محلية

جمعية الثقافة العربية تنعى البروفيسور قيس فرو

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 11:51

جمعية الثقافة العربية تنعى البروفيسور قيس فرو
بروفيسور قيس فرو
عرب ٤٨

نعت جمعية الثقافة العربية، البروفيسور قيس ماضي فرو، الذي توفي يوم 10.9.2019 عن عمر ناهز 75 بعد حياة علمية حافلة قدّم خلالها عشرات الدراسات والمؤلفات والأبحاث في التاريخ والعلوم السياسية.

وأشارت الجمعية إلى أن الراحل، الذي عمل محاضراً وباحثاً جامعياً في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، وأشغل وظائف أكاديمية عديدة في الجامعة وخارجها واشترك في أكثر من ستين مؤتمراً علمياً داخل البلاد وخارجها، حصل على جوائز علمية عديدة، ونشر ستة كتب وعشرات المقالات الأكاديمية باللغات الأجنبية، تناولت المجالات التالية: التاريخ الاقتصادي وظهور الفكر القومي وخطاباته وأثر ذلك على المشكلة الطائفية في لبنان وسورية، كما أشرف على إدارة شعبة التاريخ الفلسطيني في مركز مدى الكرمل للدراسات التطبيقية.

 


#جمعية الثقافة العربية
#قيس فرو
#وفيات

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء
مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء

2019-09-11

قلنسوة: وفاة عبد اللطيف تايه متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
قلنسوة: وفاة عبد اللطيف تايه متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

2019-09-11

طمرة: غضب في احتجاج أمام ابتدائية ابن سيناء
طمرة: غضب في احتجاج أمام ابتدائية ابن سيناء

2019-09-11

الأكثر قراءة

العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

2019-09-10
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

2019-09-10
تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

2019-09-10
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة

2019-09-10
سحب جاسوس أميركي من الحكومة الروسية خشية أن يفضحه ترامب

سحب جاسوس أميركي من الحكومة الروسية خشية أن يفضحه ترامب

2019-09-10