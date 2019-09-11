جمعية الثقافة العربية تنعى البروفيسور قيس فرو

نعت جمعية الثقافة العربية، البروفيسور قيس ماضي فرو، الذي توفي يوم 10.9.2019 عن عمر ناهز 75 بعد حياة علمية حافلة قدّم خلالها عشرات الدراسات والمؤلفات والأبحاث في التاريخ والعلوم السياسية.

وأشارت الجمعية إلى أن الراحل، الذي عمل محاضراً وباحثاً جامعياً في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، وأشغل وظائف أكاديمية عديدة في الجامعة وخارجها واشترك في أكثر من ستين مؤتمراً علمياً داخل البلاد وخارجها، حصل على جوائز علمية عديدة، ونشر ستة كتب وعشرات المقالات الأكاديمية باللغات الأجنبية، تناولت المجالات التالية: التاريخ الاقتصادي وظهور الفكر القومي وخطاباته وأثر ذلك على المشكلة الطائفية في لبنان وسورية، كما أشرف على إدارة شعبة التاريخ الفلسطيني في مركز مدى الكرمل للدراسات التطبيقية.