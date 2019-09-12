  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: إحراق سيارة طبيب أصيب قبل أيام بجريمة لإطلاق نار

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 11:51

حيفا: إحراق سيارة طبيب أصيب قبل أيام بجريمة لإطلاق نار
مسرح الجريمة بحيفا، الأحد الماضي
عرب ٤٨

أضرم جناة، الليلة الماضية، النار بسيارة طبيب، كان قد أصيب في جريمة إطلاق نار يوم الأحد الماضي في شارع "ألنبي" بمدينة حيفا.

وأخمدت طواقم الإطفاء التي استدعيت إلى المكان ألسنة النار بالسيارة ومنعت انتشارها في محيطها. وباشرت الشرطة وخبير الحرائق التحقيق في الملابسات والأسباب.

ووفقا للشرطة فإن التحقيق في جريمة إطلاق النار على الطبيب الذي أصيب بجروح ولا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى، جار في عدة اتجاهات، وأشارت الشرطة إلى أن الطبيب لا يتعاون معها، وعلى ما يبدو لا علاقة للجريمة بعمله في الطب.

 


#حيفا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#سيارات

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: إصابة شاب بعد ساعات من جريمة قتل أبو جابر
كفر قاسم: إصابة شاب بعد ساعات من جريمة قتل أبو جابر

2019-09-12

النقب: هدم منزل مأهول في كسيفة
النقب: هدم منزل مأهول في كسيفة

2019-09-12

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2019-09-12

الأكثر قراءة

"ضم الأغوار": ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو

2019-09-11
الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

2019-09-11
الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

2019-09-11
طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

2019-09-11
واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

2019-09-11