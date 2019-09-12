حيفا: إحراق سيارة طبيب أصيب قبل أيام بجريمة لإطلاق نار

أضرم جناة، الليلة الماضية، النار بسيارة طبيب، كان قد أصيب في جريمة إطلاق نار يوم الأحد الماضي في شارع "ألنبي" بمدينة حيفا.

وأخمدت طواقم الإطفاء التي استدعيت إلى المكان ألسنة النار بالسيارة ومنعت انتشارها في محيطها. وباشرت الشرطة وخبير الحرائق التحقيق في الملابسات والأسباب.

ووفقا للشرطة فإن التحقيق في جريمة إطلاق النار على الطبيب الذي أصيب بجروح ولا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى، جار في عدة اتجاهات، وأشارت الشرطة إلى أن الطبيب لا يتعاون معها، وعلى ما يبدو لا علاقة للجريمة بعمله في الطب.