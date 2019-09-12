كفر قاسم: قتيل ثالث في العائلة خلال شهور

أطلق مجهولون النار، فجر اليوم الخميس، على شاب من مدينة كفر قاسم، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وعلم أن ضحية جريمة إطلاق النار هو الشاب هو جهاد أبو جابر، ويبلغ من العمر 26 عاما، وقد تعرض لإطلاق النار أمام منزله بينما كان متجها إلى مكان عمله في مخبز في المدينة، حيث يعمل على توزيع الخبز على المحلات التجارية.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت التحقيق في ظروفها وملابساتها.

يذكر أنه كان قد عثر، مطلع آب/ أغسطس الماضي، على عبوة ناسفة داخل مركبته في حي الجوابرة، وقامت الشرطة بإبطال مفعولها.

كما تجدر الإشارة إلى أن ضحية الجريمة اليوم هو القتيل الثالث في العائلة خلال الشهور الأخيرة.

وكان ابنه عمه رامي أبو جابر (32 عاما) قد قتل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انفجار عبوة ناسفة في شاحنته.

وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي قتل أحمد أبو جابر (62 عاما)، عم جهاد، بعد أن تعرض لإطلاق النار في مكان عمله في المنطقة الصناعية في المدينة.