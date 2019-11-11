رهط: إضراب وتظاهرة لأهالي حارة النهضة

يواصل أهالي حارة النهضة في مدينة رهط بالنقب، جنوبي البلاد، لليوم الثاني على التوالي نشاطاتهم الاحتجاجية المطالبة بإقامة دوار في مدخل حييهم.

وقال حسان أبو مديغم عن أهالي حارة النهضة، لـ"عرب 48" إن "عدم وجودة يشكل خطرا على حياة أطفال حارة النهضة، وهذا تسبب بإضراب أكثر من 600 طالب عن التعليم في عدة مدارس برهط، أمس الأحد، حيث أضرب 199 طالبا في مدرسة بيت الحكمة و232 طالبا في مدرسة الغزالي و195 طالبا في مدرسة ابن رشد، ونحو 100 طالب في رياض الأطفال والبساتين".

وأكد أنه "أبلغنا البلدية منذ أكثر من أسبوع بأننا سننظم وقفة احتجاجية اليوم، ولكن دون تفاعل يذكر منها، ومعظم أعضاء البلدية لم يحضروا إلى البلدية بعد أن عرفوا بالوقفة الاحتجاجية للطلاب وأهاليهم أمام البلدية. لماذا لم يستقبلوهم؟".

وختم أبو مديغم بالقول: "نحن نطالب بحل فوري لقضيتنا. تقع الحوادث على مدخل حارة النهضة بشكل أسبوعي وقد وعدتنا البلدية بمباشرة العمل يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا لم يحدث، لذلك نحن مستمرون في احتجاجاتنا".

هذا، وتوجه "عرب 48" إلى يلدية رهط للحصول على تعقيبها، وسننشره فور وصوله إلينا.