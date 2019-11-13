  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيرة: 200 مصلحة وورشة مهددة بالهدم

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 13:05

الطيرة: 200 مصلحة وورشة مهددة بالهدم
من خيمة الاحتجاج بالطيرة، مساء أمس
عرب ٤٨

تلقى أصحاب 200 صاحب مصلحة وورشة في مدينة الطيرة إخطارات بالهدم، خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصدرت لجنة التخطيط والبناء في المنطقة أوامر هدم لحوالي 200 مصلحة وورشة اقتصادية في الطيرة.

وأقام أصحاب المصالح والورش خيمة احتجاج ضد أوامر الهدم، وعقدت فيها أمسية سياسية، مساء أمس الثلاثاء.

وافتتح اللقاء القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، سامح عراقي، الأمسية بالقول إن "هذه الإخطارات الجائرة تصدر بموجب قانون 'كامينيتس' وهذا ضرر سيلحق ليس فقط بأصحاب المصالح، بل بمدينة الطيرة كلها، فهذه المصالح تشغل المئات من أبناء المدينة والجوار، كما أن هذه المصالح تضمن مداخيل ضريبة المسقفات (الأرنونا) بملايين الشواكل سنويا، وهي تعد مدخولا جديا للبلدية، لتقوم بواجبها".

وشدد على "ضرورة تفاعل أهالي الطيرة كلهم، في الخطوات الشعبية اللاحقة، والحضور إلى خيمة الاحتجاج".

وأكد رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته "وقوف لجنة المتابعة إلى جانب أصحاب المصالح، والبلدية التي تساندهم".

وقال إن "المعركة الشعبية هي الأساس في التصدي لسياسات التمييز والتنكيل، فمثل هذه المعارك حققت الكثير من الإنجازات، مثل منع هدم بيوت، وحل الدمج بين سلطات محلية عربية، وحيث كانت المعركة الشعبية أشد، كانت احتمالات الانتصار بها أكبر".

وشدد بركة على أن "هذا الكم الهائل من الإخطارات الجائرة، يكشف الأهداف الحقيقة لهذا الإجراء وهو ضرب اقتصاد الطيرة، ضمن ضرب اقتصاد مجتمعنا العربي ككل، وهذا ما هو قائم على مر السنين".

وأشار إلى أن "قانون كامينيتس يستهدف العرب، ولكن لاحقا تبين لهم أنه سيطال قرى زراعية يهودية، ولذا فإنهم اليوم يبحثون في مصير هذا القانون، إما شطبه أو تعديله، لتقتصر أضراره على العرب".

وختم بركة بالقول إن "جماهيرنا العربية مستهدفة في جميع مجالات الحياة، وبشكل خاص بعد فرض 'قانون القومية' الذي ينفي وجود الشعب الفلسطيني كليا، وهو يعكس العقلية التي يتم التعامل معنا على أساسها على مدى 7 عقود ونيّف".

 


#الطيرة
#إخطارات
#ورشات
#مصالح
#تخطيط وبناء
#بلدية الطيرة
#خيمة احتجاج
#لجنة المتابعة

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13

دعوة لنشاطات احتجاجية إسنادا للطلاب العرب في النقب
دعوة لنشاطات احتجاجية إسنادا للطلاب العرب في النقب

2019-11-13

حيفا: إصابة خطيرة لعامل
حيفا: إصابة خطيرة لعامل

2019-11-13

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل

10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12