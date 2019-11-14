المخابرات تحظر مناقشة كتاب للشيخ رائد صلاح

قررت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منع تنظيم حفل مناقشة كتاب الشيخ رائد صلاح "إضاءات على ميلاد الحركة الإسلامية – المحظورة إسرائيليا، والذي كان من المقرر تنظيمه، يوم السبت، في قرية جت في المثلث، تحت رعاية جمعية القادسية في القرية ومنتدى المدينة الثقافي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت يوم الثلاثاء الشيخ محمد وتد، رئيس جمعية القادسية، إلى مقر الشرطة في باقة الغربية، وأبلغته أنها قررت منع تنظيم حفل مناقشة الكتاب.

وأبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك)، الشيخ وتد أن الحفل لن ينظم. وزعمت الشرطة والمخابرات بأن "الحفل يشكل تماثلا مع تنظيم إرهابي محظور، وأنه بهذه الصفة مخالف لقانون منع الإرهاب!!".

هذا وبناء على هذا التطور قررت الجهات الراعية للحفل تأجيله إلى إشعار آخر.

يذكر أن الكتاب ألفه الشيخ صلاح أثناء مكوثه في السجن في سنوات سابقة، ويستعرض فيه تجربته مع الصحوة الإسلامية منذ بداياتها في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ومراحل تطورها والمحطات المفصلية التي مرت بها، في سياقاتها التاريخية، وأثرها الكبير في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

كما يستعرض الكتاب تصدر الحركة الإسلامية المشهد السياسي والأهلي والجماهيري على مدار ثلاثة عقود، وبذلك يعتبر الكتاب أول وثيقة تؤرخ للحركة الإسلامية قبل الانشقاق وبعده، لغاية تاريخ حظر الحركة الإسلامية التي كان يرأسها الشيخ رائد في 17/11/2015.