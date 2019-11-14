  2. محليات
  3. أخبار محلية

المخابرات تحظر مناقشة كتاب للشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 23:50

المخابرات تحظر مناقشة كتاب للشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح (عرب 48)
عرب ٤٨

قررت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منع تنظيم حفل مناقشة كتاب الشيخ رائد صلاح "إضاءات على ميلاد الحركة الإسلامية – المحظورة إسرائيليا، والذي كان من المقرر تنظيمه، يوم السبت، في قرية جت في المثلث، تحت رعاية جمعية القادسية في القرية ومنتدى المدينة الثقافي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت يوم الثلاثاء الشيخ محمد وتد، رئيس جمعية القادسية، إلى مقر الشرطة في باقة الغربية، وأبلغته أنها قررت منع تنظيم حفل مناقشة الكتاب.

 وأبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك)، الشيخ وتد أن الحفل لن ينظم. وزعمت الشرطة والمخابرات بأن "الحفل يشكل تماثلا مع تنظيم إرهابي محظور، وأنه بهذه الصفة مخالف لقانون منع الإرهاب!!".

هذا وبناء على هذا التطور قررت الجهات الراعية للحفل تأجيله إلى إشعار آخر.

يذكر أن الكتاب ألفه الشيخ صلاح أثناء مكوثه في السجن في سنوات سابقة، ويستعرض فيه تجربته مع الصحوة الإسلامية منذ بداياتها في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ومراحل تطورها والمحطات المفصلية التي مرت بها، في سياقاتها التاريخية، وأثرها الكبير في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

 كما يستعرض الكتاب تصدر الحركة الإسلامية المشهد السياسي والأهلي والجماهيري على مدار ثلاثة عقود، وبذلك يعتبر الكتاب أول وثيقة تؤرخ للحركة الإسلامية قبل الانشقاق وبعده، لغاية تاريخ حظر الحركة الإسلامية التي كان يرأسها الشيخ رائد في 17/11/2015.

 


#الشييخ رائد صلاح
#الحركة الإسلامية
#المخابرات
#الشاباك
#حظر
#كتاب

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طمرة: إصابة خطيرة لشاب برصاص شرطي
طمرة: إصابة خطيرة لشاب برصاص شرطي

2019-11-14

الطلاب العرب في جامعة تل أبيب يتظاهرون نصرة لغزة
الطلاب العرب في جامعة تل أبيب يتظاهرون نصرة لغزة

2019-11-14

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13