إخلاء سبيل شرطية أصابت شاب من طمرة بجروح خطيرة

قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، إخلاء سبيل شرطية، بعد أن خضعت للتحقيق، بعد أن أطلقت الرصاص الحي على شاب، من مدينة طمرة، وأصابته بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، خلال مطاردة بولسية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الجمعة، أنه "مساء أمس، حققت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، مع شرطية من منطقة الشمال، في أعقاب حادث إطلاق نار أثناء ملاحقة مشتبه به في طمرة في محاولة لاعتقاله".

وأوضح البيان أن الشاب "أصيب خلال تواجده في مركبته"، ولفت إلى أن لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى". وذكر البيان أن محققي "ماحاش" وصلوا إلى المكان فور الإبلاغ عن الحادث.

وأضاف أنه تم إخلاء سبيل الشرطية في نهاية جلسة التحقيق، ببشروط مقيدة، وشدد البيان على أن "التحقيق لا يزال مستمرًا".

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن إطلاق النار حصل بشكل عشوائي في منطقة الشارع الرئيسي، مما شكل خطرا على حياة المارة.

وكانت المصادر الطبية قد أفادت أمس بأنه تلقت بلاغا عن شاب جريح في مدينة طمرة، وأن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان وقدمت العلاج لشاب جريح جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من الجسم.

وعملت الطواقم الطبية على نقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروحه بالخطيرة.

أصدرت الشرطة مساء أمس، بيانا، زعمت خلاله أنه "في ساعات المساء تلقت الشرطة بلاغا من سيدة في طمرة، مفادها بأن زوجها يصطدم بسيارته بعدة مركبات في الشارع الرئيسي".

وادعت الشرطة "وصلت دورية شرطية للمكان، وحاول أفراد الدورية اعتقال مشتبه وخلال ذلك قام شرطي بإطلاق النار صوب مركبة هربت من المكان".

وأضافت أنه "المستشفى أفاد لاحقًا بوصول شاب وصفت جراحه بالخطيرة، وأنه تم تبليغ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بملابسات الحادث".