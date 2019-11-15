  2. محليات
  3. أخبار محلية

إخلاء سبيل شرطية أصابت شاب من طمرة بجروح خطيرة

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 21:37

إخلاء سبيل شرطية أصابت شاب من طمرة بجروح خطيرة
من مكان الحادثة في طرمة (عرب 48)
عرب ٤٨

قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، إخلاء سبيل شرطية، بعد أن خضعت للتحقيق، بعد أن أطلقت الرصاص الحي على شاب، من مدينة طمرة، وأصابته بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، خلال مطاردة بولسية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الجمعة، أنه "مساء أمس، حققت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، مع شرطية من منطقة الشمال، في أعقاب حادث إطلاق نار أثناء ملاحقة مشتبه به في طمرة في محاولة لاعتقاله".

وأوضح البيان أن الشاب "أصيب خلال تواجده في مركبته"، ولفت إلى أن لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى". وذكر البيان أن محققي "ماحاش" وصلوا إلى المكان فور الإبلاغ عن الحادث.

وأضاف أنه تم إخلاء سبيل الشرطية في نهاية جلسة التحقيق، ببشروط مقيدة، وشدد البيان على أن "التحقيق لا يزال مستمرًا".

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن إطلاق النار حصل بشكل عشوائي في منطقة الشارع الرئيسي، مما شكل خطرا على حياة المارة.

وكانت المصادر الطبية قد أفادت أمس بأنه تلقت بلاغا عن شاب جريح في مدينة طمرة، وأن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان وقدمت العلاج لشاب جريح جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من الجسم.

وعملت الطواقم الطبية على نقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروحه بالخطيرة.

أصدرت الشرطة مساء أمس، بيانا، زعمت خلاله أنه "في ساعات المساء تلقت الشرطة بلاغا من سيدة في طمرة، مفادها بأن زوجها يصطدم بسيارته بعدة مركبات في الشارع الرئيسي".

وادعت الشرطة "وصلت دورية شرطية للمكان، وحاول أفراد الدورية اعتقال مشتبه وخلال ذلك قام شرطي بإطلاق النار صوب مركبة هربت من المكان".

وأضافت أنه "المستشفى أفاد لاحقًا بوصول شاب وصفت جراحه بالخطيرة، وأنه تم تبليغ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بملابسات الحادث".

 


#طمرة
#إطلاق سراح

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: إصابة حرجة لطفل نُسي داخل غسالة
رهط: إصابة حرجة لطفل نُسي داخل غسالة

2019-11-15

تعيين مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في سلطات محلية عربية
تعيين مسؤولات عن منع التحرش الجنسي في سلطات محلية عربية

2019-11-15

طمرة: حراك مناهض لاتحاد المياه
طمرة: حراك مناهض لاتحاد المياه

2019-11-15

الأكثر قراءة

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

2019-11-14
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد"

2019-11-14
إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

2019-11-14
الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

2019-11-14
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14