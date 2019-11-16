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مصرع شاب عربي قفز عن الطابع الثاني بمستشفى نهاريا

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 20:34

مصرع شاب عربي قفز عن الطابع الثاني بمستشفى نهاريا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

لقي شاب (30 عاما) من إحدى القرى العربية في الجليل، مصرع متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها، وذلك بعد أن قفز مساء اليوم السبت، عن الطابق الثاني في مستشفى نهاريا، حيث كان يرقد هناك للعلاج، فيما تم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا بملابسات الحادث.

ووفقا لبيان صادر عن مركز الجليل الطبي في نهاريا "وقعت مساء اليوم محاولة انتحار في المستشفى، عندما قام شاب يبلغ من العمر 30 عاما بالقفز عن الطباق الثاني ووصفت حالته بالحرجة، حيث قام الطاقم الطبي بمحاولة إنقاذ حياته،لكن أعلن عن وفاته لاحقا".

وأضاف مركز الجليل الطبي في بيانه "يرقد الشاب في المستشفى منذ تاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد وصل للمستشفى للعلاج بشبهة محاولة الانتحار، حيث وضع خلال العلاج ومكوثه بالمستشفى تحت الرقابة الشديدة، لكنه تمكن من الهرب بعد خضوعه لعملية جراحية والقفز من الطابق الثاني".

 


#مستشفى نهاريا
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