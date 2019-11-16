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انتخابات باقة الغربية: لقاء يجمع كافة مرشحي الرئاسة للبلدية

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 22:17

انتخابات باقة الغربية: لقاء يجمع كافة مرشحي الرئاسة للبلدية
مرشحو الرئاسة لبلدية باقة (عرب 48)
عرب ٤٨

دعا رئيس بلدية باقة الغربية، د. مرسي أبو مخ، اليوم السبت، كافة المرشحين لرئاسة بلدية باقة الغربية، إلى مائدة غذاء، جمعت بين كافة المتنافسين، وسط حضور لجنة الصلح واللجنة الشعبية وشخصيات جماهيرية اعتبارية مختلفة، في أجواء سادتها الألفة والمودة.

وجاءَت هذه المبادرة التي دعا إليها رئيس البلدية أبو مخ، لتكلل سلسلة جولات تفقدية قام بها بصحبة كوكبة من الشخصيات الجماهيرية، إذ زاروا كافة المقرات، مشددين على قضية السلم الأهلي ووجوب المحافظة عليه وعلى روح التنافس الشريف.

وقد باركَ المترشحون الرئيس أبو مخ ومن رافقوه على هذه اللفتة الكريمة، مشددين على أن خطوة من هذه القبيل، بالفعل من شأنها أن تعزز من المشاعر الأخوية والأجواء التنافسية الراقية البعيدة عن كل شحناء وبغضاء.

ويشار إلى أن أبو مخ، قد شغل منصب رئيس بلدية باقة الغربية، لفترتين رئيسيّتين متتاليتين، منذ عام 2011، وحتى نهاية الشهر المقبل.

وفي سابقة من نوعها، لم يقدم مرسي أبو مخ، برغم كونه رئيسا، على ترشيح نفسه مجددا لولاية ثالثة، مفسحا المجال أمام المتنافسين الثمانية، داعما اللعبة التنافسية الشريفة.

وشهدت مدينة باقة الغربية خلال فترة رئاسة مرسي أبو مخ الكثير من المشاريع الضخمة، الهامّة والحيويّة، ابتداءً من البنى التّحتيّة، مرورًا بالتّربية والتّعليم وانتهاءً ببناء المسرح البلديّ الأضخم في منطقتنا.

 


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#مرسي أبو مخ

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