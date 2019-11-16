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طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 15:07

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه
من الوقفة الاحتجاجية في طمرة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

نظمت بعد ظهر اليوم، السبت، وقفة احتجاجية بمشاركة المئات من أهالي طمرة والمنطقة، أمام مكاتب اتحاد المياه والصرف الصحي – حوض شفاعمرو.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن رفض واستياء المواطنين من ممارسات اتحاد المياه وشركة الجباية المنبثقة عنه وبسبب التكاليف باهظة الثمن.

وكان من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، النائبين عن القائمة المشتركة د. إمطانس شحادة وجابر عساقلة، بالإضافة إلى ناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.

 

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات منددة بممارسات اتحاد المياه وأخرى مطالبة برحيله، حيث كتب على بعض منها "طمرة موحدة ضد شركة اتحاد المياه"، "أهالي طمرة قرروا اتحاد المياه برا"، "مستمرون بالنضال حتى آخر قطرة مي"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وألقيت خلال الوقفة الاحتجاجية بعض الكلمات الداعمة للنضال ضد اتحاد المياه والصرف الصحي – حوض شفاعمرو، وأخرى مطالبة بتصعيد النضال واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة من أجل الخروج من اتحاد المياه.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الوقفة الاحتجاجية اليوم كانت بمشاركة جمهور غفير من أهالي طمرة والبلدات المجاورة، وهذا يدل على أن المعاناة والصرخة التي أطلقناها ضد ممارسات اتحاد المياه والصرف الصحي – حوض شفاعمرو، هي ذات المعاناة والصرخة للبلدات المجاورة".

وشدد على "أهمية مواصلة النضال حتى نتمكن من قطف الثمار في تغيير ممارسات اتحاد المياه، أو إذا ألزم الأمر التوجه لنقل الخدمات لاتحاد مياه آخر وفي حال لم يسعفنا هذا الحل سنقوم بطرق كافة الأبواب من أجل إعادة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي عن طريق السلطات المحلية".

وأكد أن "وقفة اليوم هي بمثابة الخطوة الاحتجاجية الأولى لهذا الحراك الشعبي والشبابي، وسيتبعها خطوات احتجاجية وتصعيدية أخرى بالتواصل مع اللجان الشعبية في البلدات الأخرى، ومن هنا ندعو المواطنين واللجان الشعبية في البلدات المجاورة للالتفاف من حولنا ودعمنا في الخطوات التصعيدية القادمة ضد اتحاد المياه".


#طمرة
#وقفة احتجاجية
#اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

طمرة: المئات يحتجون ضد ممارسات اتحاد المياه

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من عرب 48

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