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بيدوفيليا: اعتقال 25 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 11:09

بيدوفيليا: اعتقال 25 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت
صورة توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 25 شخصا من جميع أرجاء البلاد، صباح اليوم الإثنين، بشبهة تورطهم في ارتكاب مخالفات بيدوفيليا عبر شبكة الإنترنت، ومن المزمع تقديمهم اليوم للمحكمة في حيفا، للنظر بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.

ووفقا للشرطة، "انتحلت شرطية (25 عامًا) شخصية فتاة (13 عامًا) من حيفا، ونجحت بإيقاع 25 مشتبهًا من جميع أرجاء البلاد، بضلوعهم في تنفيذ مخالفات بيدوفيليا على شبكة الإنترنت، خلال الأشهر الأخيرة ".

وبعد التحقيقات السرية وجمع الأدلة والحيثيات ضد المشتبهين، نفذت الشرطة حملة اعتقالات طالت 25 مشتبهًا من مختلف أنحاء البلاد، بشبهة ارتكابهم جرائم جنسية عبر شبكة الإنترنت.

وبحسب ادعاء الشرطة، "تلقت الشرطية، خلال عملها السري على شبكة الإنترنت، طلبات من عشرات الرجال الذين قاموا بمشاركتها، وفقا للشبهات، برسائل ذات طابع جنسي، بما في ذلك إرسال صور ومقاطع فيديو، من خلال برامج مختلفة، مصحوبة بكاميرات للشبكة العنكبوتية، إلى جانب مطالبتهم بقيامها بأعمال ذات طابع جنسي، بذاتها، لتؤكد لهم بأنها ابنة 13 عامًا فقط".

 


#بيدوفيليا
#اعتقالات
#جرائم جنسية

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