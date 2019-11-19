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احتراق حافلة في كفر كنا

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 09:10

احتراق حافلة في كفر كنا
من مكان الحريق بكفر كنا، فجر اليوم
عرب ٤٨

شبت ألسنة النار بحافلة خلال وقوفها في أحد الشوارع في قرية كفر كنا، دون وقوع إصابات فجر اليوم، الثلاثاء.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان حيث أخمدت الحريق بعد أن تسبب بأضرار جسيمة للحافلة.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء، إنه "شب حريق في حافلة، فجر اليوم، في بلدة كفر كنا وطواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة عملت على إخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات. ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

 


#كفر كنا
#حرائق
#حافلات

احتراق حافلة في كفر كنا

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