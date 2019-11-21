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العراقيب: جرافات الاحتلال تهدم القرية للمرّة 168

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 14:26

العراقيب: جرافات الاحتلال تهدم القرية للمرّة 168
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

هدمت قوّات الشّرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، بعد ظهر اليوم، الخميس، للمرّة 168 وقامت بهدم خيام أهالي القرية بالجرافات .

وعادت سلطات الهدم في النقب لاستخدام المعدات الثقيلة في هدم قرية العراقيب اليوم، بعد قيامها خلال الأشهر الماضية بهدم قرية العراقيب بشكل يدوي باستخدام السلاح الأبيض لتمزيق الخيم ومن ثم جرها بسيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة "يوآف" المسؤولة عن هدم البيوت.

وجرى الهدم السّابق للقرية في السادس من شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الجاري وتم استفزاز أهالي القرية واعتقال مناضلات من القرية بهدف تخويف الأهالي ودفعهم إلى الرحيل.


#العراقيب
#هدم
#النقب

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