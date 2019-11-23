البعنة: وقفة احتجاجية تصديا للعنف والجريمة

نظمت بعد ظهر اليوم، السبت، وقفة احتجاجية على دوار "الشجرة" في مدخل بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، تصديا لأعمال العنف وجرائم إطلاق النار المتصاعدة في الآونة الأخيرة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، العشرات من أهالي البعنة والمنطقة بينهم طلاب مدارس، معربين عن استنكارهم واستيائهم حيال تفشي ظاهرة العنف والجريمة.

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات عدة منددة بظاهرة العنف والجريمة، حيث كتب على بعض منها "السلاح لغة الجبناء"، "التسامح يعمر والعنف يدمر".

وقال رئيس مجلس محلي البعنة، علي خليل، في حديث لـ"عرب ٤٨"، إننا "نستنكر العنف بكافة أشكاله، وقد خرجنا اليوم لنطلق صرخة من أجل الكف عن العنف والعيش بأمن وأمان".

وأضاف أن "الشرطة هي من تتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ونحن إذ نطالبها بعدم التقاعس والعمل بكل جدية من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين".