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كفر كنا: إطلاق نار على محل تجاري

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 09:11

كفر كنا: إطلاق نار على محل تجاري
من مكان الجريمة بكفر كنا، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أطلق مجهولون وابلا من الرصاص على محل تجاري في الشارع الرئيس بقرية كفر كنا، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان أن الجريمة لم تسفر عن إصابات فيما ألحقت أضرار بالمحل التجاري.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار. 

وفي سياق العنف والجريمة، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 84 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.

يذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أعلنت عن مواصلة تصعيد الخطوات الاحتجاجية في ظل استفحال العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

 


#كفر كنا
#إطلاق نار
#محلات تجارية
#العنف والجريمة

كفر كنا: إطلاق نار على محل تجاري

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