الحسم للصندوق: انتخابات بالطيبة وجت وباقة الغربية

تجرى، اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة والعضوية في السلطات المحلية في الطيبة وباقة الغربية وجت المثلث، وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح اليوم، أبوابها للتصويت بانتظام ودون أي خلل.

ويتواجد المئات من أفراد الشرطة ورجال الحراسة والأمن بالبلدات المذكورة، إذ قاموا بالانتشار قبالة مقرات اللجان وصناديق الاقتراع، ومباني السلطات المحلية التي تتخذها لجان الانتخابات مقرات لها، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وستكون صناديق الاقتراع متاحة للناخبين حتى الساعة العاشرة بالمساء، حيث ستغلق ويعلن عن انتهاء التصويت، فيما سيسمح فقط من توقف في الطوابير قبالة الصندوق ممارسة حقه والتصويت حتى وإن انتهى الموعد الأصلي الذي حددته وزارة الداخلية.

في باقة الغربية، يتنافس 8 مرشحين على رئاسة البلدية، وهم: رائد دقة، هاني عثامنة، حسام أبو مخ، بهاء مواسي، معاذ بيادسة، عبد اللطيف مصاروة، حلمي كتانة وجلال أبو حسين، فيما تتنافس 13 قائمة عضوية على المقاعد الـ15 في المجلس البلدي. وسيشرف على سير العملية الانتخابية مأمور الانتخابات، بشارة عبساوي.

وتتنافس قوائم الرئاسة والعضوية على نيل ثقة 19,822 أصحاب حق اقتراع ستتوزع على 30 صندوق اقتراع في 11 مؤسسة ومدرسة بالمدينة، وبسبب استحالة حسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى كون المرشح بحاجة إلى 7,000 صوت للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، فيما سيكون المرشح الذي سيتأهل للجولة الثانية والتي تتجه إليها الأنظار بحاجة إلى الحصول على ثقة 3,500 ناخب.

أما في جت المثلث، تتجه الأنظار إلى حسم الصندوق لانتخابات رئاسة وعضوية المجلس المحلي من الجولة الأولى لتحديد معالم الإدارة الجديدة، علما أن التنافس على الرئاسة انحسر بين الرئيسين الحالي والسابق، فيما اكتفت 9 قوائم عضوية بخوض التنافس.

وهناك في جت 8,465 صاحب حق اقتراع، سيتم توزيعها على 13 صندوق اقتراع ووضعها في 6 مقرات انتخابية بالمدارس المختلفة بالقرية، يشرف عليها مأمور الانتخابات، مارك فاين.

ويقتصر التنافس على رئاسة مجلس جت المحلي للدورة المقبلة بين الرئيس الحالي المحامي محمد طاهر وتد، مرشح قائمة "الراية"، والرئيس السابق المربي خالد غرة، مرشح قائمة "الهدى"، ويأتي انحسار التنافس بين مرشحين للرئاسة خلافا لما هو معهود عن انتخابات المجلس في القرية، علما أنه في انتخابات 2015 تنافست 5 قوائم للرئاسة و14 قائمة للعضوية.

لم يقتصر العزوف عن الترشح على الرئاسة فقط بل على العضوية أيضا، فهناك 9 قوائم للعضوية فقط تتنافس على 11 مقعدا، إذ اختارت الكثير من العائلات والأطر عدم ترشيح مندوب عنها، وغابت الأحزاب والحركات السياسية والعنصر النسائي عن المشهد الانتخابي.

أما في الطيبة، فسيتنافس على رئاسة البلدية بحسب القوائم التي قدمت لمأمور الانتخابات نشأت كيوف، 3 مرشحين للرئاسة، وهم رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور، الذي يترشح لدورة ثانية ضمن تحالف قوائم "الطيبة أولا"، وكذلك مرشح الحركة الإسلامية سعد عمشة جابر، ومرشح تحالف "الطيبة للجميع"، محمد حاج يحيى. فيما تتنافس 12 قائمة انتخابية على مقاعد المجلس البلدي وعددها 15.

ويبلغ عدد أصحاب الاقتراع في انتخابات بلدية الطيبة يبلغ 29,633 موزعين على 45 صندوق اقتراع في المدارس والمؤسسات العامة بالمدينة.