إطلاق نار على منزل رئيس مجلس الجديدة- المكر وإحراق سيارته

تعرض منزل رئيس مجلس الجديدة – المكر المحلي، المهندس سهيل ملحم، إلى إطلاق نار كثيف بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، فيما أضرمت النيران بسيارته. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتجمهر العشرات من أهالي البلدة في محيط منزل رئيس المجلس، وحضرت قوات كبيرة من الشرطة، التي باشرت بالبحث عن مشتبهين نفذوا الجريمة.

أمام منزل رئيس المجلس المحلي، الليلة

وتولى ملحم رئاسة المجلس المحلي منذ الانتخابات المحلية الأخيرة في العام الماضي.

في حادث منفصل، أصيب شرطي في مدينة أم الفحم، مساء الجمعة، بعد محاولته إيقاف سيارة في أحد شوارع المدينة، لكن السائق لم يستجب للتعليمات ولاذ بالفرار.

وبحسب مصادر طبية، فإن إصابة الشرطي طفيفة نتيجة دهسه بالسيارة التي لاذت بالفرار.