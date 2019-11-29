رئيس مجلس جديدة المكر: لم أكن مهددا والشرطة متخاذلة

شهدت جديدة المكر، جريمة إطلاق نار استهدفت منزل رئيس المجلس المحلي بالإضافة إلى حرق سيارة لتعليم السياقة تابعة له، بعد منتصف الليلة الماضية.

واعتقلت الشرطة، شابا يبلغ من العمر 30 عاما من سكان جديدة المكر، للاشتباه بتورطه في جريمة إطلاق النار وحرق السيارة، ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الجمعة، في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ما حدث لن يؤثر علي في المضي قدما لإعمار البلدة، لكن في داخلي غصة وألم شديدين إثر انتهاك حرمة المنزل بهذا الشكل في الوقت الذي تواجدت فيه خارج البلدة من أجل قضايا متعلقة بالبلدة".

وعن الاعتداءات على رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور، قال إن "هذا مؤشر خطير جدا، وهو يدل على أننا في الطريق الصحيح، ويبدو أن العمل من أجل إعمار بلداتنا يتناقض مع قلة قليلة من أصحاب المصالح الشخصية".

وأشار ملحم إلى أن "الشرطة متخاذلة في أخذ دورها بمحاربة العنف والجريمة بمجتمعنا العربي وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وبدوري أقوم بالضغط على الشرطة حتى الوصول إلى مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة".

وتابع أنه "على الصعيد الشخصي لم أكن مهددا في يوم من الأيام، لكن كان هناك توجه لي في فترة سابقة من قبل الشرطة بأن أتوخى الحيطة والحذر نتيجة تلقيها معلومات استخباراتية بهذا الصدد، وهذا يدل على أن الشرطة على علم مسبق بكل جريمة ولديها القدرة على فرض النظام والحد من ظاهرة العنف والجريمة بمجتمعنا".

وختم ملحم بالقول: "أطمئن أهالي بلدتنا بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيني عن مواصلة عملي من أجل الرقي بجديدة المكر على كافة الأصعدة".