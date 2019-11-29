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طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 16:31

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة
من الوقفة الاحتجاجية
عرب ٤٨

نظمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية ضد ظاهرة العنف والجريمة، على دوار "النافورة" في بلدة طرعان بمنطقة الناصرة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من المواطنين، الذين أعربوا عن استنكارهم وتذمرهم العارمين حيال انعدام الأمن والأمان بسبب تفشي ظاهرة العنف والجريمة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات عدة تنديدا بالعنف والجريمة، حيث كتب على بعض منها "العنف سلاح للضعفاء"، العنف نقمة والمحبة نعمة"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية أتت في أعقاب تجدد الشجارات بين عائلتين في البلدة وما ينتج عنها من أجواء متوترة، خصوصًا بعد مقتل الشاب فالح نادر دحلة (36 عاما) إثر تعرضه لإطلاق نار.


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طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

طرعان: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

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