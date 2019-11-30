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اللد: اعتقال رجل بعد إصابة ابنه الرضيع بجروح بالرأس

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 19:48

اللد: اعتقال رجل بعد إصابة ابنه الرضيع بجروح بالرأس
(توضيحية)
عرب ٤٨

تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء اليوم السبت، بطلب الشرطة تمديد اعتقال رجل (38 عاما)، من مدينة اللد، حيث تنسب له شبهات التسبب بجروح بالرأس لابنه الرضيع (9 أشهر)، حيث ما زال يرقد للعلاج في مستشفى صرفند.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فقد تلقت بلاغا، مساء الجمعة، من المستشفى، عن وصول رضيع (9 أشهر) وهو يعاني من جروح في الرأس والتي وصفت بالخطيرة.

وعلى الفور هرعت الشرطة إلى المستشفى، وقامت باستجواب الطاقم الطبي لمعرفة حيثيات الحالة والإصابة التي تعرض لها الرضيع.

وعقب ذلك، اعتقلت الشرطة والد الرضيع الجريح، حيث أخضع للتحقيق بشبهة ضلوعه بالحادث والتسبب بجروح للرضيع، وسيعرض على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات.

 


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