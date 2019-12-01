  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية بالسطو وسرقة محل مجوهرات بالمغار

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 08:47

اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية بالسطو وسرقة محل مجوهرات بالمغار
منظر عام في المغار (أرشيفية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بالسطو وسرقة محل لبيع المجوهرات في قرية المغار، بعدما تعرض المحل للسطو والسرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح من قبل اللصوص، الليلة الماضية.

ووفقا لما أعلنته الشرطة، صباح اليوم الأحد، فإن عناصرها الذين وصلوا إلى المكان باشروا جمع الأدلة ونصب الحواجز، وخلال وقت قصير تمكنوا من اعتقال ثلاثة مشتبهين في الثلاثينيات من أعمارهم من قرية طوبا الزنغرية.

هذا، وجرى التحقيق معهم، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في "كريات شمونة" في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم.

 


#محل مجوهرات
#المغار
#طوبا الزنغرية
#شبهات
#سطو وسرقة

حوارات

منال شلبي: مجتمعنا ما زال يشكل دفيئة لقتل النساء بشكل غير مباشر
منال شلبي: مجتمعنا ما زال يشكل دفيئة لقتل النساء بشكل غير مباشر

2019-11-30

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللد: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
اللد: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

2019-12-01

يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين
يافة الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين

2019-12-01

دير الأسد: ألسنة النار تلتهم محلا تجاريا
دير الأسد: ألسنة النار تلتهم محلا تجاريا

2019-12-01

الأكثر قراءة

الاحتلال يجدد قصفه مواقع

الاحتلال يجدد قصفه مواقع "حماس" في غزة

2019-11-30
من قال عنه الكوريّون

من قال عنه الكوريّون "أغبى رجل عرفه التاريخ"؟

2019-11-30
غزّة: أم جميل.. بائعة السمك والمرأة القوية

غزّة: أم جميل.. بائعة السمك والمرأة القوية

2019-11-30
حرب كلاميّة بين ماكرون وإردوغان

حرب كلاميّة بين ماكرون وإردوغان

2019-11-30
مصرع سائق دراجة نارية من أبو غوش

مصرع سائق دراجة نارية من أبو غوش

2019-11-30