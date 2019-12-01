مصرع 4 أشخاص جراء حوادث على طرقات البلاد

لقي رجل مصرعه صباح اليوم الأحد، دهسا بالقرب من نتانيا، فيما أعلن الطاقم الطبي عن وفاة أم وطفلتها الرضيعة، في حادث طرق وقع قرب القدس، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بينها حرجة للأم ورضيعتها، أعلنت وفاتهما لاحقا بالمستشفى، بينما في هرتسليا، لقى سائق حتفه دهسا تحت عجلات شاحنته.

وفي نتانيا، تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في حادث طرق، وعلى الفور توجه طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لمسن (74 عاما) وصفت جراحه بالحرجة، وأعلن الطاقم الطبي وفاته لاحقا.

كما أصيب السائق الضالع بحادث الدهس بجروح طفيفة، وتلقى العلاجات الأولية وتم إخضاعه للتحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الشخص لقي مصرعه على شارع رقم 4 بمساره عند مفرق "بني درور" قرب مدينة نتانيا، وذلك بعد أن صدمته مركبة خصوصية.

أما في منطقة القدس، أعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاة امرأة (35 عاما) وابنتها الرضيعة (3 أسابيع) إثر الجراح الحرجة التي أصيبتا بها في حادث الطرق الذي وقع بالقرب من مستوطنة "بسغات زئيف"، فيما أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وفي ساعات الفجر الأولى، تلقت طواقم الإسعاف والإنقاذ بلاغا عن إصابات في حادث طرق ضالعة به عدة مركبات على شارع رقم 45 في منطقة القدس.

وعلى الفور توجهت طواقم طبية إلى المكان وعملت بمساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص 7 مصابين من بين حطام المركبات الضالعة في الحادث.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية لسبعة أشخاص بينهم 4 مصابين من عائلة واحدة من إحدى المستوطنات.

وأعلنت الطواقم الطبية بالمستشفى وفاة الأم وابنتها الرضيعة إثر إصابتهما بجراه حرجة، فيما يرقد بالمستشفى الوالد وابنه، إذ وصفت جراحهما بالخطيرة. كما أصيب بالحادث 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وأغلقت الشرطة الشارع بمساره من كلا الاتجاهين لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وإخلاء المصابين والمركبات الضالعة بالحادث.

ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن عبور سيارة للمفترق عندما كانت الإشارة الضوئية حمراء، إذ تجاوز السائق بمركبته الإشارة الحمراء واصطدم من الخلف بعدة مركبات بينها مركبة عائلة من مستوطنة "نفيه تسوف".

لقي حتفه تحت عجلات شاحنته

في مدينة هرتسليا، لقي صباح اليوم سائق حتفه تحت عجلات شاحنته، حيث ذكرت مصادر طبية أن طواقمها تلقت بلاغا عن جريح في حادث دهس، وعلى الفور هرت طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشخص بالخمسينات من العمر وصفت جراحه بالحرجة، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاته بعد بعمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته.

ودلت التحقيقات الأولية للشرطة أن الحادث نجم جراء تدهور الشاحنة التي اصطدمت بجدار وسحقت السائق تحت عجلاتها.

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