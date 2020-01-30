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مصرع سميح جابر من الطيبة في حادث عمل وسط البلاد

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 17:00

مصرع سميح جابر من الطيبة في حادث عمل وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

لقي سميح إبراهيم جابر (60 عاما) من مدينة الطيبة، مصرعه في حادث عمل داخل مصنع في مدينة ريشون لتسيون، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش للعامل في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى وأعلن الطبيب المرافق وفاته على الفور.

سميح إبراهيم جابر

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حوادث العمل
#مصانع
#عمال
#سميح إبراهيم جابر

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من عرب 48

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