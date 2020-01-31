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الناصرة: مصرع شاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 16:15

الناصرة: مصرع شاب في حادث طرق
محمد علاء حسين
عرب ٤٨/ زكريا حسن

لقي الشاب محمد علاء حسين (19 عاما) من مدينة الناصرة، مصرعه، عصر اليوم، الجمعة، في حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة متوقفة على جانب الطريق، في حي الكروم بالمدينة.

وتفيد المعلومات الأولية أن حسين كان يقود دراجة نارية في الحي المذكور، ولأسباب لم تتضح بعد اصطدم بمركبة متوقفة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى الناصرة (الإنجليزي) القريب.

وبعد فشل محاولات إنقاذ حياته، أعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاته متأثرًا بجروحه.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق في ملابساته.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الناصرة
#حادث طرق
#محمد علاء حسين

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