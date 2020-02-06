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منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 16:30

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط
من أمام منزل الشاب في حيفا، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ محمود مجادلة

دُهش المواطنون العرب في مدينة حيفا مما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن منفذ العملية في القدس هو شادي بنا (45 عاما) من سكان حيفا العرب.

وقال جار منفذ العملية من حيفا لـ"عرب 48" إن جاره الذي تدعي السلطات الإسرائيلية أنه نفذ عملية إطلاق النار في القدس "كان شخصا عاديا يمتلك محلا لبيع الورود في منطقة الهدار، ربطته علاقات طيبة مع معارفه".

وأضاف أن "البعض قال إنه تهوّد ثم أعلن إسلامه، مؤخرا"، ونفى أن يكون قد لاحظ أي سلوك مختلف قد طرأ مؤخرًا على حياة المنفذ، مشددا على أنه "لقد شاهدته كل صباح وتبادلنا التحية، كان لطيفًا".

وأكد جار منفذ العملية من حيفا أنه شاهده يداعب القطط ويطعمها في المنطقة، الليلة الماضية، ولم تبدُ عليه أي أمور غريبة. وختم بالقول: "لا نعرف ماذا حدث بالضبط معه، وأؤكد أن علاقة طيبة ربطته مع الجميع".

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إن بنا أطلقت النار على عناصر من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، في تمام الساعة 11:45.

وأضافت الشرطة أنها نجحت في "تحييد" بنا، ليتم الإعلان لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بجراحه، فيما أصيب أحد عناصر وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال في القدس. وأعلنت الشرطة عن اعتقال شخص كان في السيارة التي استقلها بنا للوصول إلى القدس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حيفا
#القدس
#عملية القدس

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

منفذ عملية القدس: عمل بمحل لبيع الورود في حيفا وعلاقته جيدة بالمحيط

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