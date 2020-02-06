قتيل في النقب: عودة أبو جليدان من العزازمة

قُتل عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، جنوبي البلاد، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط، الليلة الماضية.

وأفاد مصدر طبي أنه تلقى بلاغا عن مصاب عثر عليه على جانب الطريق الواصل بين شارعي 325 وشارع 40 (مفترق قريب من مدينة رهط في النقب). ووصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للمصاب الذي كان فاقدًا للوعي، ليتبين أنه فارق الحياة، ولم يجد الأطباء أمامهم سوى إقرار وفاته.

إلى ذلك، استُدعيت قوات من الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، لكنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

7 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

اقتُرفت 7 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020، فبالإضافة إلى القتيل عودة أبو جليدان من العزازمة، الليلة الماضية، قُتل كل من الشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عامافي جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.