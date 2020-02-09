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إصابة شاب وفتاة إثر انقلاب دباب في الشبلي

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 15:25

إصابة شاب وفتاة إثر انقلاب دباب في الشبلي
من مكان الحادث بالشبلي، اليوم
عرب ٤٨

أصيب شاب وفتاة بجروح متفاوتة إثر انقلاب دبّاب (تراكتورون) واصطدامه بسيارة في قرية الشبلي، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد مصدر طبي أن الطاقم الطبي قدم الإسعافات الأولية للمصابين اللذين استقلا الدباب، وهما شاب (19 عاما) وحالته متوسطة ويعاني من كدمات بالأطراف والبطن، وفتاة (15 عاما) وحالتها متوسطة، وقد أحيلا لاستكمال العلاج الطبي في مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة.

إلى ذلك فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 26 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الشبلي
#دباب
#حوادث الطرق

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