تجميد أمر هدم بيت في أم الفحم حتى نهاية شباط

قررت محكمة الصلح في حيفا اليوم الاثنين، تجميد أمر هدم بيت محمود داوود في منطقة المعلقة في أم الفحم، وذلك حتى انعقاد جلسة المحكمة القادمة.

ومن المقرر انعقاد الجلسة القادمة يوم 27 من الشهر الجاري، أي أن أمر التجميد سارٍ حتى 28 شباط/ فبراير بعد ترافع المحامي قيس ناصر عن العائلة.

وعلم أن لجنة التنظيم اللوائية في حيفا ستحدد جلسة لها في الأيام القريبة، لمناقشة الخارطة التفصيلية التي قدمتها بلدية أم الفحم، حيث من المقرر أن تضم هذه الخارطة بيت داوود المهدد بالهدم.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أرسلت أمر هدم في وقت سابق لبيت محمود داوود، وهو بيت مكون من 4 شقق قيد الإنشاء.