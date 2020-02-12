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شحادة يبحث قضايا تعليم طلاب الداخل بجامعة الخليل

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 18:16

شحادة يبحث قضايا تعليم طلاب الداخل بجامعة الخليل
النائب شحادة خلال المحاضرة
عرب ٤٨

التقى، اليوم الأربعاء، النائب د. امطانس شحادة، رئيس جامعة جامعة الخليل، الأستاذ نبيل الجعبري، وبحثا سويًا سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وبين الطلاب من الداخل، ولا سيّما بعد افتتاح كلية الطب البشري داخل الجامعة.

ودار الحديث عن شروط القبول وتفاصيل تعليمية عديدة تتعلّق بطلاب الداخل.

شحادة خلال اللقاء

وألقى شحادة محاضرة حول صفقة القرن وإسقاطاتها على فلسطينيي الداخل تحديدًا، لطلّاب كلية القانون والعلوم السياسية، برفقة كل من د. بلال الشوبكي، ومدير عام مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. منتصر جرار.

وقال شحادة إن هذه الصفقة "يجب مجابهتها على مستوى الوطن، ويجب أن نُسمع (الصوت) فلسطينيًا موحدًا ضدها، فهي تؤسس لمرحلة جديدة خطيرة جدًا، وهنا تكمن أهمية اللقاء اليوم"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون "القرار الفلسطيني في الداخل، من الأحزاب والأفراد هو رفض لهذه الصفقة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#امطانس شحادة
#نبيل الجعبري
#جامعة الخليل

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