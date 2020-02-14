يافة الناصرة: حريق في المركز الجماهيري

أسفر حريق شب في مبنى في المركز الجماهيري بقرية يافة الناصرة عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، اندلعت في وقت متأخر من الليلة الماضية النيران داخل مبنى المركز الجماهيري في قرية يافة الناصرة.

وأسفر الحريق عن أضرار كبيرة وخسائر فادحة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وأخمدت الحريق وأخرجت الدخان من المكان.

هذا، وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات الحريق، ولم تعرف الأسباب لغاية الآن.