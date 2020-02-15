  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 15:47

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة
من الوقفة الاحتجاجية
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى

شارك العشرات من أهالي الطيبة، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية في أعقاب إطلاق النار على عيادة تابعة لصندوق المرضى "كلاليت".

وأعرب المحتجون عن استنكارهم وغضبهم العارمين إزاء جريمة إطلاق النار التي استهدفت العيادة قبل يومين، والتي أسفرت عن تسجيل أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.


ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات منددة بجريمة إطلاق النار، مطالبين بوضع حد لأعمال العنف وجرائم إطلاق النار التي باتت متفشية في المجتمع العربي.

وبهذا الصدد، قال د. عميد حاج يحيى، وهو أحد الأطباء العاملين في العيادة، إن "الجريمة وقعت علينا كالصاعقة، سيما وأن الحديث يدور حول اعتداء على مؤسسة طبية أقيمت قبل عدة أشهر من أجل تقديم الخدمات الطبية لأهالي بلدتنا".

واعتبر أن "هذا يعتبر من أشد أنواع العنف الذي تعاني منه المدينة في الآونة الأخيرة، وهو بمثابة تخطي لكافة الخطوط الحمراء".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الطيبة
#إطلاق نار
#جريمة
#كلاليت
#وقفة
#احتجاج

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجش تتظاهر ضد جرائم "تدفيع الثمن"
الجش تتظاهر ضد جرائم "تدفيع الثمن"

2020-02-15

عين ماهل: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار
عين ماهل: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار

2020-02-15

حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا
حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

2020-02-15

الأكثر قراءة

استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

2020-02-14
نتنياهو للناخبين:

نتنياهو للناخبين: "صفقة القرن" تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

2020-02-14
سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

2020-02-14
تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية

تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية "تنوفا"

2020-02-14
إعلانُ رصد أول إصابة بـفيروس

إعلانُ رصد أول إصابة بـفيروس "كورونا" في مصر

2020-02-14