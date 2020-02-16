عرابة: مداهمة معارض للسيارات وتحرير مخالفات للسائقين

داهمت الشرطة 5 معارض لبيع السيارات ومحال قطع غيار وخردة للسيارات في مدينة عرابة البطوف بذريعة عدم حيازتها التراخيص اللازمة للعمل، أواخر الأسبوع الماضي.

كما ادعت الشرطة خلال المداهمات عدم استيفاء المحلات التجارية المذكورة الشروط المطلوبة. وجرى استدعاء أصحاب المحلات لجلسات استجواب في مركز الشرطة.

ووفقا للشرطة، جرى خلال الحملة فحص 150 سائق سيارة وتحرير 88 مخالفة وإنزال 22 سيارة عن الشارع بعدما أضيفت تحسينات تخالف متطلبات الأمان والسلامة أثناء قيادتها على الشارع.

وساد التذمر بين أصحاب المحلات والسيارات إثر الحملة التي نفذتها الشرطة، وطالبوها بمحاربة العنف والجريمة وعدم الانتقام ومعاقبة أصحاب المحلات والسائقين.