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رهط: اتهام شاب بإطلاق النار على آخر وأطفاله

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 15:05

رهط: اتهام شاب بإطلاق النار على آخر وأطفاله
منظر عام لمدينة رهط (الشبكة)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب رامي أبو صهيبان (29 عاما) من سكان رهط في منطقة النقب، نسبت إليه تهمة إطلاق النار برفقة آخر، على شخص وأطفاله أثناء تواجد آخرين في المدينة.

وشملت لائحة الاتهام ارتكاب جريمة بسلاح في ظروف خطيرة. وقدمت النيابة طلبا ل تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 3 شباط/ فبراير 2020 قاد المتهم سيارة برفقة آخر بينهما معرفة سابقة ورابط عائلي، وبحوزتهما مسدس جاهز للاستخدام، وعند وصولهما للمعتدى عليه الذي كان يقف أمام محل لبيع الهواتف الخليوية في رهط، وبرفقته أطفاله وأخوته، تمهل المتهم بقيادة السيارة وبدأ هو والذي كان برفقته بإطلاق النار بشكل عشوائي على الضحية وأطفاله، ما أسفر عن اختراق رصاصة لبنطاله وخروجها من الجهة الأخرى.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#رهط
#النقب
#اتهام
#العنف والجريمة
#رامي أبو صهيبان

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