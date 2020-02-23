أقل من متر لامتلاء بحيرة طبرية

أفادت سلطة المياه اليوم، الأحد، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه لغاية نهاية يوم أمس، الأربعاء، 3.5 سنتيمترا إضافيا، وبلغ 209.79- وينقص البحيرة 99 سنتيمترا حتى تمتلئ بشكل كامل.

وأكدت سلطة المياه أن المنسوب الحالي في بحيرة طبرية هو الأفضل منذ بدء فصل الشتاء الحالي، بحسب المعطيات، وأن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع بشكل ملحوظ لأول مرة بهذا الشكل منذ عشرات الأعوام.

يذكر أن الراصد الجوي توقع أن تكون الأجواء باردة وتسقط أمطار متفرقة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، اليوم. ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، والفرصة مهيأة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار فوق مناطق مختلفة من البلاد.



