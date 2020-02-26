بلدية طمرة تصادق على ميزانية العام 2020

صادق المجلس البلدي في بلدية طمرة على ميزانية العام الجاري 2020 مساء أمس، الثلاثاء.

وصرحت إدارة بلدية طمرة أن المصادقة على الميزانية جاءت "ضمن حفظ التوازن المالي وارتفاع المبالغ سنة تلو الأخرى نتاج العمل الشريف المخطّط، لما فيه من خير ومصلحة لهذا البلد وضمن مخططات مستقبلية تضمن هذا الازدياد للسنوات القادمة".

وصوّت على ميزانية البلدية للعام 2020 كل من: د. سهيل ذياب، صالح حجازي، عامر أبو الهيجاء، نضال عثمان، بسام زيداني، نزار علي عواد، جمال صبري ذياب، أحمد شقير وعدنان حجازي.

وصوّت ضد إقرار الميزانية كل من: نبيه حجازي، كمال أبو الهيجاء، نزار يوسف عواد، نادر عواد، صابر ياسين. وتغيب عن الجلسة كل من: آمنة حاج ذياب ونزيه بقاعي.

وبلغت الميزانية لهذا العام 249 مليون شيقل بعد أن كان 223 مليون شيقل في السنة الماضية.

وأوضحت إدارة بلدية طمرة أن الارتفاع السنوي المستمر في ميزانية البلدية يؤكد كل سنة من جديد على توازن في الميزانية وقدرة على موازنة المصروفات وتوقع دقيق للمدخولات.