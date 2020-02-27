الرملة: تمديد اعتقال مشتبه بدهس الطفلة جود أبو غانم

مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" اليوم، الخميس، اعتقال شاب (23 عاما) من مدينة الرملة، وذلك للاشتباه بضلوعه في حادث الدهس المروع الذي أسفر عن مصرع الطفلة جود أبو غانم (7 أعوام)، مساء أمس، لمدة 5 أيام إضافية على ذمة التحقيقات الجارية في ملابسات الحادث.

ووقع حادث الدهس قرب السوق الشعبي في الرملة، الليلة الماضية، ما أسفر عن مصرع الطفلة جود أبو غانم وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، فيما أصيب السائق بجروح طفيفة.

السيارة الضالعة بالحادث

ويُستدل من معطيات وإحصائيات حول حوادث الطرق في البلاد، أن 41 شخصا بينهم 13 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.