  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 13:48

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

تظاهر المئات من أهالي قرية كفر قرع، ظهر اليوم الجمعة، عند مدخل القرية للمطالبة بإطلاق سراح الشاب معاذ زحالقة، المحكوم بالسجن المؤبد في السجون المصرية، حيث رفع المتظاهرون لافتات عليها صور السجين، وشعارات تضامنية مع عائلة زحالقة لإطلاق سراحه من السجون.

وجاءت هذه التظاهرة بعد تشكيل لجنة شعبية خاصة لقضية زحالقة الشهر الماضي، من قبل نشطاء بالتعاون مع عائلة زحالقة؛ بعد أن كانت المحكمة المصرية قد حكمت بالسجن المؤبد على زحالقة وشابين آخرين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة من إسرائيل إلى مصر عن طريق معبر طابا الحدودي.

وقد تشكلت لجنة شعبية مكونة من عدد من الناشطين إلى جانب أفراد من عائلة زحالقة، بداية الشّهر الجاري، بهدف إثارة القضية في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن زحالقة وإعادته للبلاد؛ وكانت الخطوة الأولى لهذه اللّجنة كشف قضية معاذ أكثر للإعلام وللرأي العام، من خلال بيان نشرته اللجنة بعد تشكيلها.

وبالتشاور أقرت اللجنة عدة خطوات احتجاجية لإيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين، ضمنها كانت الوقفة الاحتجاجية اليوم.

وحاولت عائلة زحالقة خلال الأعوام الماضية مساندة ابنها داخل السجون، وطالبت بـ"بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير سياسي".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معاذ زحالقة
#كفر قرع
#مصر

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

9 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2020
9 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2020

2020-02-28

حالة الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
حالة الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

2020-02-28

جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2020-02-27

الأكثر قراءة

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

2020-02-27
اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

2020-02-27
مستشار غانتس: إنه خطر على إسرائيل

مستشار غانتس: إنه خطر على إسرائيل

2020-02-27
مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

2020-02-27
كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس

كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس

2020-02-27