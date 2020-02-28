كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاذ زحالقة

تظاهر المئات من أهالي قرية كفر قرع، ظهر اليوم الجمعة، عند مدخل القرية للمطالبة بإطلاق سراح الشاب معاذ زحالقة، المحكوم بالسجن المؤبد في السجون المصرية، حيث رفع المتظاهرون لافتات عليها صور السجين، وشعارات تضامنية مع عائلة زحالقة لإطلاق سراحه من السجون.

وجاءت هذه التظاهرة بعد تشكيل لجنة شعبية خاصة لقضية زحالقة الشهر الماضي، من قبل نشطاء بالتعاون مع عائلة زحالقة؛ بعد أن كانت المحكمة المصرية قد حكمت بالسجن المؤبد على زحالقة وشابين آخرين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة من إسرائيل إلى مصر عن طريق معبر طابا الحدودي.

وقد تشكلت لجنة شعبية مكونة من عدد من الناشطين إلى جانب أفراد من عائلة زحالقة، بداية الشّهر الجاري، بهدف إثارة القضية في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن زحالقة وإعادته للبلاد؛ وكانت الخطوة الأولى لهذه اللّجنة كشف قضية معاذ أكثر للإعلام وللرأي العام، من خلال بيان نشرته اللجنة بعد تشكيلها.

وبالتشاور أقرت اللجنة عدة خطوات احتجاجية لإيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين، ضمنها كانت الوقفة الاحتجاجية اليوم.

وحاولت عائلة زحالقة خلال الأعوام الماضية مساندة ابنها داخل السجون، وطالبت بـ"بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير سياسي".