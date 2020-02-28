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9 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2020

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 09:29

9 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2020
مظاهرة ضد العنف والجريمة بأم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

اقتُرفت 9 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020، آخرها جريمة قتل الشاب نبيل عيسى عماش، في العشرينيات من عمره، من جسر الزرقاء، في جريمة إطلاق نار بالقرية، الليلة الماضية.

وقُتل كل من: رسمي الأسد (35 عاما)، متزوج وأب لأطفال، في جريمة إطلاق نار وعُثر على جثته بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح يوم 9 شباط/ فبراير الجاري، وعودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، والشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المجتمع العربي
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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