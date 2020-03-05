بلدية باقة الغربية: البلدة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من دول العالم، وتسجيل بعض الحالات في البلاد، عقدت بلدية باقة الغربية اليوم، الخميس، جلسة طارئة بمشاركة رئيس البلدية، المربي رائد دقة، وعدد من أعضاء البلدية، إضافة لمديرة قسم صحّة الجمهور ومدير قسم التربية والتعليم ومدراء جميع المدارس والروضات في باقة وممثل لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية ومسؤول قسم الأمن والأمان في البلديّة، لتباحث السبل والآليات لتفادي حدوث أي إصابات بهذا الفيروس في باقة الغربية.

وشدد الحاضرون في الاجتماع على أنّ بلدية باقة الغربية وطواقمها على تواصل مباشر مع كافة الجهات والوزارات المعنية لمتابعة الموضوع، وأنّ ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في باقة الغربية عارية عن الصحة.

وصرّح رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، أنّه "لم يتم تشخيص أيّ إصابة في البلدة، بحمد الله وفضله، ولا يوجد داعٍ للذعر أو تعطيل مجريات الحياة العامة".

وناشد دقة المواطنين بـ"عدم التعاطي مع الإشاعات والاستمرار بمتابعة المستجدات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بهذا الصدد وتوخي سبل الحيطة والحذر، خصوصًا العائدين من السفر لدول انتشر فيها الفيروس والتزام الحجر الصحي في المنازل للحفاظ على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين".

ونصحت بلديّة باقة الغربيّة الأهالي "الامتناع عن السفر لخارج البلاد إلّا لضرورة، وفي حالة اضطروا للسفر إبلاغ المسؤولين في المدارس عن سفرهم لتنسيق الإجراءات اللازمة المترتّبة".

جدير بالذكر أن بلدية باقة الغربية أصدرت بيانَا، في وقت سابق، ذكرت فيه "تعليمات لإيقاف جميع الفعاليات التربوية والرحلات المدرسية خارج البلدة، وتفادي التواجد في تجمعات كبيرة حفاظـًا على سلامة طلابنا وأبنائنا".