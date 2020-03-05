مصرع شخص في حادث طرق بمنطقة حيفا

لقي شخص مصرعه في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية، على شارع رقم 4 قرب مفرق "عين همفرتس- مسريك"، كما جرى تخليص عالق آخر في السيارة، وتم نقله للطواقم الطبية، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث طرق مروع، بين سيارة وشاحنة، على شارع رقم 4، قرب مفرق "عين همفرتس- مسريك" لاتجاه الشمال. وتوجهت طواقم من المسعفين والمضمدين إلى المكان، وتم إقرار وفاة رجل (50 عاما) متأثرا بجروحه البالغة، من ركاب السيارة الضالعة في الحادث.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبهذا فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 47 شخصا بينهم 13 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.