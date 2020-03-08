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سلام: لا كورونا بالناصرة وتعليق الدراسة أحدث بلبلة وخوف

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 14:52

سلام: لا كورونا بالناصرة وتعليق الدراسة أحدث بلبلة وخوف
جلسة بلدية الناصرة، اليوم
عرب ٤٨

عقدت بلدية الناصرة جلسة طارئة ناقشت فيها سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد ظهر اليوم الأحد.

وشارك في الجلسة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، ونائبه سمير سعدي ومدراء المستشفيات في المدينة وأطباء وعدد من الموظفين.

وناقش المجتمعون الخطوات التي يجب اتباعها حفاظا على سلامة كافة المواطنين وعدم انتقال الفيروس إلى المدينة.

وقال رئيس بلدية الناصرة إن "الناصرة خالية من أي مريض يحمل فيروس كورونا، وقرار اتحاد أولياء أمور الطلاب بتعليق الدراسة في كافة المدارس خاطئ وأدخل البلبلة والهلع لدى المواطنين، ونحن نؤكد أن الوضع تحت السيطرة، ووجود أشخاص في الحجر الصحي لا يعني أنهم مصابون".

وصرح مدراء المستشفيات في الناصرة أنه "لغاية الآن لم يتم استقبال أي مصاب بفيروس كورونا، وعلى المواطنين الاطمئنان ولا يوجد أي داع للخوف، والكف عن نشر أي أخبار تثير الهلع، فعند حدوث أي حالة ستقوم وزارة الصحة باطلاع الجمهور".

ووضح مدراء المستشفيات أن "مستشفيات الناصرة غير جاهزة لغاية الآن لاستقبال مصابين بكورونا، وعند وصول أي حالة مؤكدة فإنها ستتسبب بإغلاق أقسام في المستشفى وعرقلة تقديم العلاج لمرضى آخرين في المستشفى".

هذا، وجرى تعميم تعليمات ذات شأن بفيروس كورونا وتحذير المواطنين من السفر إلى خارج البلاد والامتناع عن السفريات غير الضرورية في الوقت الحالي.

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#كورونا
#الناصرة
#علي سلام

سلام: لا كورونا بالناصرة وتعليق الدراسة أحدث بلبلة وخوف

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