كفر كنا: جلسة طارئة لبحث سبل الوقاية من فيروس كورونا

عقد مجلس كفر كنا المحلي جلسة طارئة ضمت مسؤولين في المجلس المحلي ومختصين وأعضاء في لجنة التوجيه الصحي في كفر كنا، مساء أمس السبت، في أعقاب انتشار فيروس كورونا في البلاد والعالم، وجرت مناقشة سبل منع تفشي العدوى.

وتم في نهاية الجلسة الخروج بتوصيات وتقرر أن تستمر اللجنة بالانعقاد الدائم حاليا. وستعقد اللجنة جلسة خاصة بالمدارس، مطلع الأسبوع الجاري، مع مديري المدارس بحضور مفتش وزارة التربية والتعليم.

وعمم مجلس كفر كنا المحلي التوجيهات التالية: يجب على جميع المسافرين العائدين من الصين، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا والنمسا الشروع بعزل أنفسهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ الرجوع للبلاد. يطلب التعامل بمسؤولية والمخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. يرجى تتبع التعليمات الصادرة عن المجلس المحلي والجهات المختصة مثل وزارة الصحة كمصدر موثوق للمعلومات ونرجو عدم الانجرار وراء المعلومات غير المعتمدة والإشاعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يمنع دخول أي سائح من الدول المذكورة أعلاه (أو من أي دولة ستنضم للقائمة لاحقا) إلى كفر كنا وذلك بالتعاون بين المجلس المحلي ووزارة السياحة ووزارة الصحة.

وأضاف مجلس كفر كنا المحلي أنه بالنسبة لسائر الدول فتوجيهات الوزارة ما زالت تسمح بدخولهم للبلاد علما أن الدخول من المطار والمعابر للبلاد يتم بعد إجراءات صحية مشددة. لن يسمح بإقامة أي فعالية جماهيرية دون التنسيق مع اللجنة الصحية المتابعة للملف من قبل إدارة المجلس المحلي. للفحص الطبي يطلب التوجه لـ"نجمة داوود الحمراء" عبر الخط 101 فهي الجهة المخولة بمتابعة ملف كورونا لحين صدور توجيهات جديدة. سنبدأ بالتعاون مع الكوادر الطبية في البلدة بتنظيم تمرير معلومات موحدة المصدر وتوصيات صحية لطلاب المدارس وسائر الشرائح المجتمعية. تركيب أجهزة لتعقيم اليدين في جميع المؤسسات العامة في البلدة خلال وقت قصير. على جميع المواطنين تحمل المسؤولية والتبليغ عن أشخاص فرض عليهم الحجر الصحي ولم يلتزموا بذلك حفاظا على سلامة الجميع.