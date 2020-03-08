مدارس الناصرة: انتظام الدوام الإثنين كالمُعتاد

أكّد اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة، مساء اليوم الأحد، في بيان مُقتضب؛ انتظام الدراسة غدا الإثنين في مدارس المدينة، مُشيرة إلى "إلغاء الرحلات المدرسية وجميع الفعاليات و الاحتفالات في جميع المدارس"، بسبب تزايُد المُصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وطالبت اللجنة في بيانها "بلدية الناصرة بتكثيف النظافة في المدارس وتعقيم الصفوف و المراحيض، ووضع سائل لتعقيم اليدين داخل الصفوف".

وحمّلت اللجنة "وزارة المعارف و المسؤولين، مسؤولية عدم التواصل و التعاون مع لجان الأولياء، لتخفيف الهلع و إعطاء الأجوبة للأهل واستفساراتهم".

وذكرت اللجنة أنها تحتفظ "بالحق بإعلان تعليق التعليم في مدارس الناصرة حسب المستجدات إذا لم يستجيبوا لمطالبنا (البلدية والوزارة)".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، إن "الناصرة خالية من أي مريض يحمل فيروس كورونا، وقرار اتحاد أولياء أمور الطلاب بتعليق الدراسة في كافة المدارس خاطئ وأدخل البلبلة والهلع لدى المواطنين، ونحن نؤكد أن الوضع تحت السيطرة، ووجود أشخاص في الحجر الصحي لا يعني أنهم مصابون".

كما صرح مدراء المستشفيات في الناصرة أنه "لغاية الآن لم يتم استقبال أي مصاب بفيروس كورونا، وعلى المواطنين الاطمئنان ولا يوجد أي داع للخوف، والكف عن نشر أي أخبار تثير الهلع، فعند حدوث أي حالة ستقوم وزارة الصحة بإطلاع الجمهور".

وكانت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدينة قد أصدرت مساء أمس السبت، بيانًا قالت فيه إنه "بناء على معلومات مؤكدة عن أهالي طلاب عادوا إلى البلاد مؤخرًا من دولٍ تفشى فيها فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة في البلاد عن ضرورة الدخول إلى الحجر لكل من كان في تلك البلاد لمدة 14 يومًا، فعليه تعلّق اللجنة الدراسة يوم الإثنين المقبل".

ويذكر أن اللجنة عقدت جلسة طارئة يوم الجمعة الماضي وتداولت فيها قضية انتشار الفيروس بعد أن اتضح لها أن العديد من الأهالي والطلاب كانوا قد زاروا البلاد المنتشر فيها الفيروس وعليها أعلنت تعطيل الدراسة يوم الإثنين 9 آذار/ مارس، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والهيئات التدريسية.