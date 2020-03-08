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يزبك: نريد النساء في المقدمة وسنستمر بالعمل والنضال من أجل ذلك

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 12:53

يزبك: نريد النساء في المقدمة وسنستمر بالعمل والنضال من أجل ذلك
النائبة هبة يزبك
عرب ٤٨

وجهت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، التحيّة للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، وقالت: "تحيّة لكل امرأة تناضل بطريقتها وطريقها في كل مكان وموقع. في هذا اليوم لا نحتفي فقط بإنجازات النساء بل نؤكد على أن المسيرة النضالية من أجل حقوق النساء مستمرة".

وأضافت: "يأتي يوم المرأة هذه السنة في سياق التعاظم في الوزن السياسي لنا كعرب وكنساء. ومن ناحية أخرى في أجواء عنصرية يمينية متطرفة تؤثر أيضا على السياسات ضد النساء العربيات وتحولهن لأكثر المتضررات من السياسات العنصرية. وعليه، فإننا سنكرس العمل البرلماني والسياسي العام من أجل مجتمع آمن وعادل، ونريد النساء في المقدمة وسنستمر بالعمل والنضال من أجل ذلك".

وختمت يزبك بالقول إن "مضاعفة تمثيلنا النسائي في البرلمان هام جدا، لكنه لا يكفي، وستواصل نساء شعبنا العمل نحو الأفضل بقدرتهن على التغيير رغم كل الظروف والعراقيل، وفرض وجودهن بكل قوة وتميّز، في كل مجال ومنبر. كل عام وجميع النساء شامخات وبألف بخير".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#يوم المرأة
#الثامن من آذار
#التجمع
#هبة يزبك
#القائمة المشتركة

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