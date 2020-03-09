اعتقال الناشط السياسي شادي أبو مخ من باقة الغربية

اقتحمت عناصر من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزل الممرض والناشط السياسي، شادي صدقي أبو مخ من مدينة باقة الغربية، واعتقلته فجر اليوم، الإثنين.

ورجحت مصادر محلية أن يكون الاعتقال على خلفية ما كتبه في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اعتقال الناشطة آية خطيب والشيخ رائد فتحي.

وشغل أبو مخ في السابق منصب عضو بلدية باقة الغربية وما زال ناشطا اجتماعيا وسياسيا.

وفي ذات السياق، اقتحمت المخابرات والشرطة منازل عدد من الناشطين في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا واقتادتهم للتحقيق، مؤخرا، بينهم محمد كبها من قرية عين السهلة ومعاذ خطيب من العزير وعلي أبو ليل من عين ماهل والشيخ رائد فتحي من أم الفحم.

كما اعتقلت الناشطة آية خطيب فجر يوم 17 شباط/ فبراير الماضي من منزلها في قرية عرعرة وجرى تحويلها إلى التحقيق في معتقل "الجلمة".

وصرح المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عن خطيب، أنه التقاها أواخر الأسبوع الماضي ويوم الأربعاء الماضي، بعد أن حُرمت منذ اعتقالها من الالتقاء به، وأشار إلى أن معنوياتها عالية جدا وهي واثقة من عدم قيامها بالمخالفات التي نسبتها إليها المخابرات الإسرائيلية، علما أنها استصدرت أمر حظر نشر التفاصيل وخلفية الاعتقال.