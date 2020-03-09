  2. محليات
  3. أخبار محلية

مُعلّمو مدرسة راهبات السالزيان خضعوا لحجر صحي والدوام ينتظم كالمعتاد

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 13:41

مُعلّمو مدرسة راهبات السالزيان خضعوا لحجر صحي والدوام ينتظم كالمعتاد
مدرسة السالزيان، والطلاب يغادرونها، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ زكريا حسن

أصدرت بلدية الناصرة ومدرسة السلزيان في المدينة، بيانا مقتضبا أكدتا فيه أن المعلمين والمعلمات الذين تواجدوا في بيت ساحور بمنطقة بيت لحم، دخلوا الى العزل الصحي حسب تعليمات وزارة الصحة لمدة خمسة أيام.

وذكر البيان أنه "تمّ استبدالهم بطواقم معلمين حتى عودتهم من العزل"، مؤكدًا استمرار "الدراسة في مدرسة السلزيان كالمعتاد (...) ويرجى من الأهل إعادة أبنائهم الى مقاعد الدراسة ابتداءً من صباح غد الثلاثاء".

وجاء في البيان أن هذه الخطوة قد أتت "بعد المشاورة والتنسيق من مديرة مدرسة السلزيان، المربية ريتا حداد، وبين رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام".

وطالب سلام "من أهالي الطلاب وأهل الناصرة جميعا عدم الهلع والدخول إلى حيز الرعب ذلك أن الأمور مسيطر عليها"، موضحا أن "البلدية تتابع خطوة بخطوة كل المستجدات في ما يتعلق بموضوع الكورونا وتسعى على مدار الساعة إيجاد الحلول و تذليل الصعوبات".

وكان عدد من أهالي طلاب المدرسة قد أعربوا ، اليوم الإثنين، عن غضبهم الشديد مما وصفوه بأنه تصرف غير مسؤول، من قبل 6 معلمات كن قد عدن إلى المدرسة مباشرة بعد عودتهن من مدينة بيت لحم دون الدخول في حجر منزلي.

وقال بعض أهالي الطلاب لـ"عرب 48" إنهم سيترددون في إرسال أبنائهن إلى المدرسة غدا وفي الأيام المقبلة نظرا لهذا التصرف غير المسؤول الذي قد يعرض سلامة أبنائهم للخطر، حسبما قالوا.

ولا زال الأهالي يتدفقون إلى المدرسة وعلامات الغضب والتذمر والاحتجاج ظاهرة على وجوههم، ورفض بعضهم التحدث عن الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تفرض العزل المنزلي لمدة أسبوغين على العائدين من بيت لحم ودول عديدة حول العالم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الناصرة
#السالزيان
#طلاب
#مدارس
#كورونا

مُعلّمو مدرسة راهبات السالزيان خضعوا لحجر صحي والدوام ينتظم كالمعتاد

مُعلّمو مدرسة راهبات السالزيان خضعوا لحجر صحي والدوام ينتظم كالمعتاد

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال آية خطيب من عرعرة لغاية يوم الجمعة المقبل
تمديد اعتقال آية خطيب من عرعرة لغاية يوم الجمعة المقبل

2020-03-09

عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل
عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل

2020-03-09

كورونا: مصابون تواجدوا في يركا وقرب باقة الغربية
كورونا: مصابون تواجدوا في يركا وقرب باقة الغربية

2020-03-09

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

2020-03-08
القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

2020-03-08
الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

2020-03-08
أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم

أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم "المشتركة"

2020-03-08
الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

2020-03-08