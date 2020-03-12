مدى الكرمل يعلن عن تأجيل مؤتمره السنوي بسبب كورونا

أعلن مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية تأجيل مؤتمره السنوي لعام 2020 حول الفلسطينيين في إسرائيل، والذي كان من المزمع أن يعقد يوم السبت المقبل، 14 آذار/ مارس، في فندق رمادا أوليفيه بالناصرة.

وأكد المركز أنه "حرصا على سلامة وصحة المشاركين والحضور وطلابنا، ومن موقع المسؤولية العامة في هذه الفترة التي ينتشر فيها وباء كورونا، يعلن مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، عن تأجيل مؤتمره السنوي، الذي كان من المزمع عقده يوم السبت المقبل في الناصرة".

وأوضح أنه "سيتم الإعلان عن تاريخ المؤتمر الجديد لاحقا".