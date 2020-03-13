  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر كنا تعلّق حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 19:48

كفر كنا تعلّق حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا
عرب ٤٨

أصدر مجلس محلي كفر كنا اليوم الجمعة، بيانًا، يعلّق فيه استقبال القرية للوفود السياحيّة التي تتردد إلى البلدة.

وقال البيان الذي جاء على لسان رئيس المجلس، د. يوسف عواودة، إنه "حرصًا على سلامة وصحة أهالي كفركنا والمنطقة وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها رعاة الكنائس في كفركنا ولجنة التوجيه الصحي في البلدة فقد قررت كرئيس للمجلس المحلي وقف استقبال السياحة في كفركنا مؤقتًا لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، وقد قمت بإبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار".

وأكمل البيان أنه "تجدر الإشارة إننا طالبنا الوزارات المختصة منذ مطلع الشهر الحالي إصدار قرار يمنع وصول السائحين مؤقتًا إلى كفركنا ولكنها لم تستجب".

وشكر المجلس المحلي في القرية رعاة الكنائس على تعاونهم وحرصهم على سلامة الأهالي، كما وأثنى على عمل لجنة التوجيه الصحي على الجهود المباركة بنشر التوعية للمواطنين.

وخلص البيان "كما وننتهزها فرصة للتأكيد مرة أخرى على من يجب عليه الحجر الصحي أن يلتزم بذلك كما هو مطلوب قانونًا وشرعًا. كما ونرجو من الأهالي الالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس المحلي والتي ننشرها أولًا بأول من خلال صفحاتنا الرسمية على ‘فيسبوك‘".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#كفر كنا
#بيان
#مجلس
#تعليق زيارة
#سائحون

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل عربي من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار قرب نتانيا
مقتل عربي من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار قرب نتانيا

2020-03-13

لجنة المتابعة تقر إحياء الذكرى الـ44 يوم الأرض في دير حنا
لجنة المتابعة تقر إحياء الذكرى الـ44 يوم الأرض في دير حنا

2020-03-13

يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا
يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا

2020-03-13

الأكثر قراءة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

2020-03-12
اتفاق بين المشتركة و

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم

2020-03-12
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

2020-03-12
البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

2020-03-12
إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

2020-03-12